Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da un cittadino calabrese, assistito dall'avvocato Agostino Cucuzza, riformando la decisione del TAR Calabria e annullando il provvedimento con il quale l'Amministrazione aveva respinto un'istanza di riesame relativa a un precedente divieto di detenzione di armi.

Nella motivazione, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che, a fronte degli elementi sopravvenuti rappresentati dall'interessato e del significativo decorso del tempo, l'Amministrazione non può limitarsi a richiamare le circostanze che avevano determinato il provvedimento originario, ma deve svolgere una valutazione concreta e aggiornata della situazione esistente al momento del riesame.

La sentenza afferma che l'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione in materia di pubblica sicurezza non esclude il dovere di esaminare le circostanze dedotte dall'interessato e di fornire un'adeguata motivazione circa l'eventuale permanenza delle ragioni ostative. In particolare, il riesame deve essere fondato su una prognosi attuale in ordine al rischio di abuso delle armi e non sul solo richiamo a valutazioni formulate molti anni prima.

Di particolare interesse il richiamo operato dal Consiglio di Stato all'orientamento secondo cui non è compatibile con il sistema un provvedimento inibitorio destinato a protrarsi sine die, senza una effettiva rivalutazione della posizione dell'interessato a seguito del decorso di un congruo periodo di tempo.

La decisione non comporta l'automatica revoca del divieto originario, ma impone all'Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull'istanza, svolgendo una rinnovata istruttoria e motivando in modo puntuale le proprie determinazioni alla luce degli elementi attualmente esistenti.

«La sentenza richiama principi fondamentali dell'azione amministrativa, quali ragionevolezza, proporzionalità e adeguata motivazione», osserva l'avvocato Agostino Cucuzza, difensore dell'appellante. «Anche nei procedimenti caratterizzati da ampia discrezionalità, il cittadino ha diritto a una valutazione attuale della propria posizione, fondata su un'istruttoria effettiva e su una motivazione concreta e verificabile».

La pronuncia presenta rilievo generale poiché ribadisce l'esigenza che il potere amministrativo venga esercitato nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e corretta motivazione, specialmente quando siano trascorsi molti anni dall'adozione del provvedimento originario e siano intervenuti elementi nuovi meritevoli di valutazione.