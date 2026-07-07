L'accordo sottoscritto è volto una maggiore collaborazione tra gli enti e prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare la proficuità e l'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione fiscale

Le Procure di Reggio Calabria, Palmi e Locri hanno stipulato rispettivi protocolli d'intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e la locale Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, finalizzati a consolidare e rilanciare i già collaudati rapporti interistituzionali volti alla sistematica collaborazione nell'attività di contrasto ai reati tributari.

In particolare, l'accordo intende «valorizzare ulteriormente la sinergia operativa, tra le componenti istituzionali firmatarie, nelle diverse fasi dei procedimenti penali per condotte fraudolente di carattere fiscale e nelle correlate istruttorie di matrice tributaria che partono dalla constatazione delle violazioni e, attraverso l'accertamento, arrivano alla vera e propria riscossione». L'accordo sottoscritto prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare la proficuità e l'efficacia complessiva dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, orientando le attività d'indagine verso la repressione delle condotte maggiormente lesive per l'Erario e nei confronti di quei contribuenti per i quali sussistono concrete prospettive di recupero erariale.

Specifica importanza è stata conferita all’azione investigativa e, congiuntamente, ispettiva che può condurre alla tassazione dei proventi illeciti, applicabile a tutte le fattispecie delittuose che hanno determinato la maturazione di materia imponibile rilevante da un punto di vista fiscale. Al riguardo, si rimarca che quest’ultima tipologia di tassazione è stata indirizzata, a titolo esemplificativo, nei confronti di 34 soggetti imputati per narcotraffico e ha già condotto, nell'ultimo anno, alla constatazione - da parte della Guardia di finanza di Reggio Calabria - di circa 19 milioni di euro di imposte dovute (già oggetto di specifici avvisi di accertamento), nonché alla correlata esecuzione, sempre da parte dei Reparti reggini del Corpo, dei relativi provvedimenti di sequestro patrimoniale