Servizio ad alta visibilità disposto a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Agenti impegnati nelle stazioni e a bordo dei treni con metal detector e dispositivi per controlli in tempo reale.

Controlli straordinari nelle stazioni e a bordo dei convogli ferroviari in Calabria nell’ambito di un’operazione disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma su tutto il territorio nazionale.

Nella giornata del 6 marzo scorso il Compartimento Polfer Calabria ha messo in campo un ampio piano di verifiche finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza per i viaggiatori e per il personale ferroviario lungo l’intera rete regionale.

Le attività di controllo hanno interessato le principali stazioni e diversi convogli, con pattuglie impegnate in servizi ad alta visibilità e nella prevenzione di reati e comportamenti illeciti nelle aree ferroviarie.

Per garantire maggiore efficacia nelle operazioni, gli agenti sono stati dotati di strumenti tecnologici di ultima generazione. In particolare sono stati utilizzati metal detector per l’ispezione di persone e bagagli e palmari di servizio che consentono di effettuare verifiche immediate nelle banche dati, permettendo così di accertare in tempo reale l’identità e eventuali precedenti delle persone controllate.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza predisposto dalla Polizia Ferroviaria e conferma l’impegno costante nel presidio delle stazioni e dei treni, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza sempre più elevate per i viaggiatori e per tutto il personale che opera nel sistema ferroviario.