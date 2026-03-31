Mattinata di forte tensione davanti a Palazzo San Giorgio, dove l’imprenditore Carmelo Cozzucoli si è presentato con una busta contenente benzina legata al polso e un accendino in mano.

Il gesto, maturato dopo giorni di attesa per una comunicazione ritenuta decisiva dal Comune, ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono presenti le Volanti, la polizia locale e la Digos, con cui è in corso una trattativa per riportare la situazione alla normalità.



Presente anche il capo di gabinetto Antonio Ruvolo, impegnato nel tentativo di instaurare un dialogo con l’imprenditore.

Alla base della protesta, il mancato completamento dell’iter amministrativo legato alla gestione del mercato ittico, con la firma definitiva ancora attesa e ritenuta indispensabile per la ripresa dell’attività.

La situazione resta in evoluzione.