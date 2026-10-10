A seguito del violento nubifragio e delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul territorio nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, il sindaco Tito Nastasi ha dichiarato ufficialmente lo stato di calamità naturale per il comune di Melito Porto Salvo. L'amministrazione comunale ha disposto l'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le operazioni di emergenza sul campo, condotte attraverso un impiego sinergico e continuativo di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale. La Protezione Civile regionale ha confermato lo stato di allerta arancione per criticità idrogeologica e idraulica su tutta la fascia ionica: nonostante la temporanea tregua delle prime ore del mattino, i bollettini meteo ufficiali prevedono un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle ore pomeridiane, con il ritorno di precipitazioni intense e temporali strutturati.

Il messaggio alla cittadinanza: rassicurazioni e contatti d'emergenza

Di fronte alla gravità degli eventi, le istituzioni e la Protezione Civile esprimono la massima vicinanza alla popolazione, alle famiglie e alle attività economiche colpite dalla violenza del maltempo. Il Centro Operativo Comunale ha disposto un presidio costante e capillare del territorio per mettere in sicurezza le aree a rischio e verificare la tenuta delle strutture, guidato da un impegno fermo e inderogabile: "Nessuno sarà lasciato indietro".

Per la segnalazione di situazioni di pericolo, allagamenti, dissesti o per la richiesta di interventi urgenti di soccorso e assistenza alla persona, è attivo h24 il recapito telefonico dedicato della sede operativa: NUMERO D'EMERGENZA COC: 0965-783778 (Attivo 24 ore su 24 per segnalazioni di emergenza, dissesti idrogeologici e richieste di soccorso).



Vademecum e Norme Fondamentali di Autoprotezione



In considerazione del preannunciato peggioramento delle condizioni meteo nel corso del pomeriggio, la Protezione Civile e il Comune di Melito Porto Salvo invitano la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alle seguenti norme operative di autoprotezione:

Limitazione degli spostamenti: Rimanere all'interno delle proprie abitazioni ed evitare categoricamente di uscire, se non per motivate e improrogabili ragioni di necessità o di emergenza sanitaria.

Zone a rischio: Evitare tassativamente di sostare o transitare in prossimità di fiumare, corsi d'acqua, sottopassi stradali, pendii instabili, muri di sostegno ed aree esposte a frane o allagamenti.

Protezione degli animali: Mettere al riparo gli animali domestici e da cortile, assicurandosi che stazionino in ambienti asciutti, sopraelevati e protetti dal flusso delle acque.

Agevolazione dei soccorsi: Non intralciare la circolazione lungo i percorsi stradali ancora agibili per consentire il rapido passaggio dei mezzi di emergenza, delle colonne di soccorso e delle macchine operatrici.