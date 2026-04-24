Sorical annuncia interventi in corso per il ripristino del collegamento tra il pozzo San Lorenzello e il serbatoio di Gallina, con riattivazione del servizio prevista a fine lavori
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A causa di una frana che ha tranciato la condotta idrica, nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, si prevedono disservizi nell’erogazione dell’acqua nelle località Gallina e Miniera.
La condotta collega il pozzo San Lorenzello al serbatoio di Gallina. L’impresa incaricata interverrà in mattinata per effettuare i lavori di ripristino. Lo rende noto Sorical sul proprio sito ufficiale che, inoltre, comunica all'utenza la riapertura a fine lavori.