Lo schianto intorno alle 16:30 tra due veicoli. La tredicenne è ricoverata al Gom in prognosi riservata. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro
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Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Gallico, nella zona nord della città, intorno alle 16:30. A rimanere ferita in modo serio è una ragazza di 13 anni, che viaggiava a bordo di uno dei due veicoli coinvolti.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, avvenuto tra due auto.
La giovane è stata trasportata d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.
Sono in corso tutte le attività investigative, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per chiarire le responsabilità e la sequenza degli eventi.