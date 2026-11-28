Un Mezzogiorno più unito, con maggiori investimenti nelle infrastrutture e una sanità che garantisca gli stessi diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui vivono. È il messaggio lanciato da Vincenzo Cavallo, segretario regionale della Cisl Basilicata, intervenuto a Gioia Tauro durante la mobilitazione nazionale «Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo».

«Siamo qui per dire al governo di fare di più per il Mezzogiorno. Il Sud non è un problema del Paese: se cresce il Mezzogiorno cresce l'intero Paese, se il Mezzogiorno non cresce, il Paese non cresce».

Cavallo ha indicato tra le priorità il potenziamento delle ferrovie, l'alta velocità e il superamento delle disuguaglianze nell'assistenza sanitaria. «In un Paese che si definisce civile non può esserci una sanità di serie A e una di serie B. I nostri cittadini, lavoratori e pensionati pagano le tasse esattamente come quelli delle altre regioni».

Il segretario della Cisl lucana ha poi richiamato la necessità di superare le divisioni territoriali che storicamente hanno indebolito le rivendicazioni del Sud: «È arrivato il momento che tutto il Mezzogiorno sia unito. Perché uniti siamo più forti e più vincenti».

Interpellato sulle diverse iniziative sindacali e sulla mancata contemporaneità delle mobilitazioni, Cavallo ha difeso la linea della Cisl, fondata sul confronto e sulla valutazione nel merito della manovra economica.

«Il sindacato è unito nelle battaglie che riguardano l'intera collettività, poi ci sono idee e pareri diversi. Nella manovra ci sono cose che vanno bene e tante altre che chiediamo di correggere o addirittura riformare».

Una posizione accompagnata da una critica alle proclamazioni di sciopero generale, che secondo Cavallo dovrebbero rappresentare l'ultima fase di una vertenza e non il suo punto di partenza. Pur ribadendo il rispetto per le scelte delle altre organizzazioni, ha chiesto reciprocità nel riconoscimento delle diverse strategie sindacali.