In relazione all’articolo pubblicato in data 13 novembre 2026 dal titolo «’Ndrangheta, Davi: “Richichi non vive più ad Archi da mesi”», riceviamo e pubblichiamo integralmente, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 47/1948, la nota inviata dal sig. Massimiliano Richichi tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Davide Vigna.

La dichiarazione di Massimiliano Richichi

«In questi giorni alcuni organi di informazione hanno scritto che sarei “irreperibile”, “in fuga”, che non si saprebbe dove mi trovo. Non è vero, e chiedo che venga corretto.

Vivo e lavoro in Bulgaria, dove sono regolarmente residente e iscritto all’anagrafe degli italiani all’estero dal giugno 2025, un anno prima dei fatti di cui oggi si parla. Il mio indirizzo è noto alle autorità italiane, e la Procura di Milano sa dove raggiungermi.

Ho saputo di essere indagato per una vicenda che non conosco. Non conosco e non ho mai visto il dipendente del Tribunale di cui scrivono i giornali. Nessuno mi ha mai sequestrato denaro, e quindi nessuno aveva nulla da restituirmi. Non ho mai dato a nessuno i miei documenti o i miei conti. Il mio nome è stato scritto su un atto da altri: sono il primo a voler sapere perché, l’ho chiesto ai magistrati e ho domandato di essere ascoltato.

Ho avuto una condanna, per fatti di oltre quindici anni fa, e non per associazione mafiosa, come è stato scritto. L’ho scontata fino all’ultimo giorno, nel 2016. Da allora lavoro.

Chiedo una cosa sola: che mia moglie e i miei figli, che sono bambini, siano lasciati in pace. Non hanno nulla a che fare con alcuna indagine, e non devono ritrovare la loro casa e la loro vita in un video o su un giornale.

Attendo con fiducia le decisioni dell’autorità giudiziaria».

La nota del difensore, Avv. Davide Vigna

A margine della dichiarazione del proprio assistito, il legale Avv. Davide Vigna precisa che il procedimento presso la Procura di Milano si trova nella fase delle indagini preliminari, senza l'adozione di alcuna misura cautelare, perquisizione o sequestro nei confronti del sig. Richichi, il quale ha da subito eletto domicilio presso lo studio del difensore ricevendo regolarmente ogni notifica. La difesa ribadisce inoltre che la precedente condanna espiata nel 2016 riguardava i reati di cui agli artt. 416, comma 2, e 390 c.p. (e non l'art. 416-bis c.p.) e sottolinea l'assoluta estraneità dei familiari e dei figli minori rispetto alla vicenda giudiziaria.