Nessuna misura cautelare e alcun provvedimento restrittivo adottato. La Procura della Repubblica di Locri è intervenuta con una nota per smentire le notizie pubblicate nelle ultime ore relative al presunto arresto di un sacerdote della diocesi con l’accusa di maltrattamenti. «Nessuna misura cautelare è stata applicata dal giudice competente e nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata da questo ufficio giudiziario nei confronti di religiosi della locale Diocesi», riporta l’Ansa.

La precisazione degli uffici giudiziari si è resa necessaria a seguito delle ricostruzioni secondo cui il religioso sarebbe stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare. Notizie che la Procura ha definito destituite di ogni fondamento. Sulla vicenda è intervenuto anche il legale del sacerdote, l'avvocato Stella Criniti che ribadisce che al sacerdote «non è stata

notificata nessuna ordinanza cautelare dal gip di Locri. Il sacerdote - fa sapere il legale - ripone la sua fiducia nelle istituzioni che sapranno fare chiarezza».