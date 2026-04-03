In Calabria, dalle prime ore di questa mattina, mezzi e personale Anas sono impegnati lungo le strade statali dove si sono registrati smottamenti e colate di fango, in particolare nelle province di Reggio Calabria e Cosenza.

Le statali maggiormente colpite sono la SS 18 “Tirrena Inferiore”, dove tra Bagnara e Scilla si sono verificati smottamenti con caduta massi sulla carreggiata. Al momento è chiuso il tratto dal km 500,100 al km 500,200.

Risultano temporaneamente chiuse anche la SS 184 “Delle Gambarie” a Sant’Alessio d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, e la SS 531 “Di Cropalati” (CS), a causa di colate di fango e rami sulla carreggiata.

Sono in corso gli interventi da parte del personale Anas e delle ditte incaricate per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza dei tratti interessati, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, «Guida e Basta!». No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione «VAI» di Anas, disponibile gratuitamente in «App Store» e in «Play Store». Il servizio clienti «Pronto Anas» è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.