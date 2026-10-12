L’ordinanza sindacale si rende necessaria in via precauzionale per consentire ai tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi e le verifiche di agibilità e sicurezza in tutti i plessi scolastici

Si informa la cittadinanza che, a seguito delle intense precipitazioni piovose dei giorni scorsi (oltre 170 mm di pioggia) che hanno causato criticità sulla rete viaria, elettrica, idrica e fognaria, il Sindaco ha predisposto un'apposita ordinanza cautelativa.

Disposizioni per lunedì 12 e martedì 13 ottobre 2026:

Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private) presenti sul territorio comunale.

Sospensione delle attività didattiche e amministrative in presenza.

‍Motivazione:

Il provvedimento si rende necessario in via precauzionale per consentire ai tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi e le verifiche di agibilità e sicurezza in tutti i plessi scolastici.

Il Centro Operativo Comunale (Coc) rimane attivo H24 per monitorare il territorio e coordinare tutti gli interventi di ripristino e messi in sicurezza.