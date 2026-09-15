Disagi per i passeggeri che hanno raggiunto lo scalo lametino dopo oltre 3 ore di viaggio e quasi un'ora di sorvolo dello Stretto. L'aeromobile è stato riposizionato questa mattina al Tito Minniti

Disagi nella serata di ieri per un volo Ryanair diretto all’aeroporto di Reggio Calabria, che a causa delle condizioni meteorologiche avverse è stato dirottato sullo scalo di Lamezia Terme.

Partito da Milano Malpensa alle ore 22.00, dopo un’ora e 15 minuti di volo ha sorvolato per quasi 55 minuti lo Stretto di Messina senza poter atterrare al Tito Minniti, raggiungendo poi all’1.13 della notte – dopo tre ore e un quarto – lo scalo lametino.

Dopo l’atterraggio non è stato possibile procedere all’immediato riposizionamento dell’aeromobile all’Aeroporto dello Stretto. Il velivolo è rimasto quindi a Lamezia durante la notte, con il trasferimento verso Reggio rinviato a questa mattina. Il riposizionamento è avvenuto regolarmente nelle prime ore della giornata. Il volo è decollato da Lamezia Terme alle 8:26 ed è atterrato a Reggio Calabria alle 8:51, dopo 25 minuti di volo. L’aeromobile è così tornato sullo scalo reggino dopo il dirottamento della serata precedente. Non sono previsti ritardi o cancellazioni da e per Reggio Calabria nella giornata di oggi.