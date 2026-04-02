«Desideriamo esprimere la nostra vicinanza ed il vivo apprezzamento ai due giovani Agenti della Polizia di Stato, appartenenti al Commissariato di Roghudi-Condofuri che, nella tarda serata di mercoledì, a Melito P.S., durante un servizio di controllo del territorio, con coraggio e spirito di iniziativa sono riusciti a salvare la vita ad una persona rimasta bloccata in auto in un sottopasso invaso d’acqua, generata dalle violente precipitazioni atmosferiche che, da ore, colpivano l’area jonica e che nel frattempo stavano invadendo l’abitacolo, non permettendo più alla stessa di scenderne».

Lo afferma in una nota il Segretario Generale Provinciale di FSP Polizia di Stato, Pietro Gabriele.

«Non si sono persi d’animo, il capopattuglia L.B. e il suo autista A.L., mettendo a rischio la propria incolumità personale, sono riusciti a forzare e mettere in salvo la persona in difficoltà dimostrando notevole capacità di intervento, dedizione e grande altruismo.

È per tali motivi che vogliamo, ancora una volta, ringraziare tutti i colleghi che quotidianamente, in realtà sottodimensionate in termini di risorse umane come quella del Commissariato di Roghudi-Condofuri, riescono con grande abnegazione e senso di appartenenza a garantire tutti quei servizi utili alla collettività, sobbarcandosi un carico di lavoro che spesso richiede loro, come nel caso sopra descritto, un impegno che va oltre l’ordinarietà istituzionale».