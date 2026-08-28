«Nessun amministratore deve essere lasciato solo: le istituzioni restino unite contro ogni intimidazione e a tutela della legalità e della democrazia»

«I Sindaci dell'Area Grecanica esprimono profonda solidarietà al sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella per le vili e gravissime minacce subite a danno della sua famiglia. Le prepotenze, le sopraffazioni, il timore che si vogliono incutere con questi atti intimidatori suscitano sdegno e preoccupazione. Le Amministrazioni del territorio devono poter operare con serenità e nessun amministratore deve essere lasciato solo.

Si tratta di un gesto che non può essere ricondotto a contrapposizione politica o amministrativa. Quando l’intimidazione arriva a minacciare la vita degli affetti più cari di chi riveste un incarico pubblico si oltrepassa ogni limite e tale violenza si ripercuote sull' intera comunità minandone i principi del vivere civile.

Il vile gesto si inserisce in un quadro già segnato da un precedente grave atto intimidatorio ai danni della Sindaca.

Per questo riteniamo indispensabile che le autorità competenti facciano piena luce assicurando alla giustizia i responsabili. Alla Sindaca Scarcella e ai suoi familiari rivolgiamo dunque un messaggio sincero di sostegno e la invitiamo a condurre con la stessa determinazione l’attività amministrativa, certi della sua forza. La solidarietà delle istituzioni non è solo un atto dovuto ma la risposta più vigorosa per contrastare la marginalizzazione e sconfiggere la paura. Di fronte alle intimidazioni le istituzioni devono restare unite. il rispetto delle regole, la tutela della democrazia e della legalità rappresentano le condizioni di base per le nostre comunità». Così in una nota i Sindaci - Associazione Comuni Area Grecanica.