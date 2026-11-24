Annullata la decisione della magistratura di sorveglianza che aveva autorizzato l'acquisto del dispositivo e di dischi musicali. Per i giudici i controlli necessari in carcere rischierebbero di comportare un carico di lavoro eccessivo per il personale. Molè, originario di Gioia Tauro, era considerato uno dei vertici dell'omonima cosca

Niente lettore cd per Domenico Molè, 64 anni, boss della 'ndrangheta fino a qualche mese fa rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di Novara. Accogliendo un ricorso del Ministero della Giustizia, la Cassazione ha annullato senza rinvio le ordinanze con cui la magistratura di sorveglianza di Torino (risalenti allo scorso 8 aprile) aveva concesso al detenuto la possibilità di acquistare il dispositivo e dei dischi con musica di proprio gradimento.

Domenico Molè, nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria) il 6 aprile 1962, era considerato uno dei capi della cosca omonima, confederata con il clan Piromalli. È detenuto dal 1999 e sta scontando delle condanne irrevocabili.

Possedere cd e lettore non è vietato ai detenuti in regime di 41 bis. Il dispositivo, però, deve essere piombato e messo in sicurezza per evitare manomissioni. Quanto ai dischi, è sufficiente che siano di autori conosciuti «a livello nazionale e internazionale» e, soprattutto, che siano originali con tanto di marchio Siae. Il problema, come ha osservato la Cassazione accogliendo una delle argomentazioni del Ministero, sorge quando le indispensabili attività di controllo e di monitoraggio all'interno del carcere rischiano di tradursi in un surplus di lavoro eccessivo per via della scarsità di personale, della penuria di mezzi e della situazione interna alla struttura: a Novara avevano insistito, tra l'altro, sul fatto che «l'attività di ascolto» di tutti i cd (non solo quelli che piacciono a Molè, ma anche quelli di altri detenuti al 41 bis eventualmente interessati) sarebbe stata «gravosa e sostanzialmente inesigibile». I supremi giudici hanno sancito che, in effetti, «l'ingresso non può ritenersi imposto in ogni situazione e contesto».

Nell'ambito di una riorganizzazione delle carceri la sezione dell'istituto di Novara destinata al 41 bis è stata smantellata lo scorso giugno. Molè si trova in un'altra sede.