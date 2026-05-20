Macabra scoperta ieri a Caulonia, dove tre cuccioli di cane sono stati rinvenuti privi di vita all’interno di un sacco nei pressi della foce del torrente Allaro. Secondo le testimonianze degli agenti della polizia municipale e dei responsabili del canile Dog Toffy accorsi sul posto a seguito di segnalazione, gli animali avevano gli arti fratturati. Purtroppo per loro non c’era più nulla da fare. Qualcuno non si è limitato a rinchiuderli e abbandonarli: probabilmente un'auto è passata sopra di loro. Un atto deliberato, efferato, di una ferocia che non ha aggettivi.

Ad esprimere ferma condanna per l’accaduto è stata l’amministrazione comunale attraverso le parole del vicesindaco Giovanni Maiolo. «Questi cuccioli non avevano colpe. Non avevano voce - le sue parole - Avevano solo bisogno di qualcuno che li amasse. Rivolgo un sentito e commosso ringraziamento alle passanti che, con grande sensibilità, non hanno girato la testa dall'altra parte. Il loro gesto non ha salvato quelle tre vite, ma ha restituito dignità a chi non aveva più nessuno. Grazie anche agli agenti della Polizia Municipale, Carmela e Tonino, per la tempestività e l'umanità dimostrata nell'intervento. Sappia chi ha compiuto questo gesto ignobile che la nostra amministrazione è al lavoro per potenziare il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Ogni angolo buio diventerà più difficile da sfruttare per chi pensa di poter agire nell'ombra e farla franca».