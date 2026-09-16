Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dottoressa Francesca Roberto assume la dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, uno degli uffici maggiormente impegnati nelle attività quotidiane di prevenzione e controllo del territorio da cui dipendono gli equipaggi delle Volanti.

La Dottoressa Roberto, originaria di Villanova del Battista, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», nel 2014 frequenta il corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Al termine del corso è stata assegnata alla Questura di Vibo Valentia, dove ha diretto l’Ufficio Immigrazione e, successivamente, l’Ufficio Volanti e l’Ufficio Tecnico Logistico, ricoprendo inoltre l’incarico di Vice Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Dopo due anni alla Questura di Agrigento, dove ha consolidato le sue competenze in materia di controllo del territorio, la Dottoressa Roberto torna in Calabria, portando con sé un patrimonio di esperienze maturate sul campo e una elevata competenza nella gestione delle attività di prevenzione e soccorso pubblico.

Questa mattina, la Dottoressa Roberto è stata ricevuta dal Prefetto Clara Vaccaro presso la sede della Prefettura. Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha rivolto alla dirigente un cordiale saluto, formulando i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico e sottolineando l’importanza del ruolo svolto dalle Volanti nell’attività quotidiana di prevenzione e controllo del territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.