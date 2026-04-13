All’Istituto Piria Ferraris Da Empoli confronto con circa 150 studenti su droghe, rischi e responsabilità. Dimostrazioni operative del Nucleo Cinofili e focus su nuove sostanze sintetiche.

Si rinnova a Reggio Calabria l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte ai giovani. Un percorso che passa dalla scuola e dal confronto diretto con gli studenti, come avvenuto nell’ambito del progetto «InFormare», promosso dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e sviluppato insieme al Dipartimento per le Politiche Antidroga, al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Ministero dell’Interno.

L’iniziativa ha fatto tappa all’Istituto Tecnico Economico Piria Ferraris Da Empoli, dove circa 150 ragazzi hanno preso parte a un incontro partecipato con i militari dell’Arma. Un momento di dialogo che ha puntato a stimolare consapevolezza, offrendo strumenti concreti per comprendere rischi e responsabilità legati all’uso di sostanze stupefacenti.

A catturare l’attenzione degli studenti è stata soprattutto la presenza del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, insieme al cane antidroga «Manco». Le dimostrazioni operative di ricerca e individuazione delle sostanze hanno reso tangibile l’attività quotidiana di contrasto portata avanti dai Carabinieri, suscitando interesse e partecipazione.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali aspetti normativi e le conseguenze giuridiche legate all’uso e allo spaccio di droga, con un’attenzione particolare anche ai minorenni. Spazio, inoltre, all’analisi della diffusione delle sostanze tra i giovani, con un focus sulle nuove droghe sintetiche e psicoattive, sempre più presenti e spesso sottovalutate.

I militari hanno illustrato con linguaggio diretto gli effetti che queste sostanze possono avere sul piano fisico e psicologico, ribadendo come informazione e prevenzione restino strumenti centrali per contrastare un fenomeno che incide in maniera significativa sul futuro delle nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno dell’Arma nella promozione della cultura della legalità, rafforzando il rapporto con il mondo della scuola e con il territorio, con l’obiettivo di accompagnare i giovani verso scelte più consapevoli.