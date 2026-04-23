Sono 8 i soggetti denunciati all’autorità giudiziaria negli ultimi tre giorni dalla Polizia Locale. In particolare, a seguito di mirati servizi, 5 persone sono state deferite per appropriazione indebita ed inosservanza dell’ordine dell’autorità, mentre un altro cittadino è stato deferito per violazioni di sigilli.

Sul fronte della tutela dei beni patrimoniali di proprietà dell’Ente, la Polizia Locale, a seguito di uno specifico servizio, ha denunciato, in località Rione Marconi, due cittadini per furto aggravato ed occupazione abusiva aggravata di immobile pubblico. Gli occupanti sine titulo, infatti, prelevavano abusivamente e senza misuratore acqua direttamente dalla condotta idrica comunale.

In una ulteriore attività, personale del Corpo ha sottoposto a sequestro un immobile abusivo di circa 110 mq edificato senza i titoli edilizi richiesti. Due donne, proprietaria e committente, sono state denunciate per violazioni al testo unico in materia edilizia. Alle stesse sono state altresì contestate le aggravanti previste dalla legge poiché l’area di sedime del manufatto è sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico-ambientale.

Sempre sul fronte del decoro urbano continua incessante l’attività sanzionatoria a carico di persone fisiche e titolari di esercizi commerciali che perseverano nel conferire i rifiuti in contrasto con quanto previsto dall’ordinanza sindacale in materia. Un fronte, quest’ultimo, che sta impegnando quotidianamente il personale del Corpo a tutela del decoro urbano.

Rimane infine altissima la guardia, del Comando di Viale Aldo Moro, sui comportamenti scorretti alla guida. Si registrano ancora numerose sacche di automobilisti che non osservano le basilari regole del Codice della Strada a tutela della sicurezza della circolazione veicolare.

Solo negli ultimi 10 giorni, sono state oltre 60 violazioni per mancato uso dei mezzi di ritenuta (cinture e seggiolini per minori) e circa 25 per circolazione con veicolo non assicurato o sottoposto a fermo fiscale.

Le attività del Corpo si intensificheranno nei giorni a seguire, in concomitanza dei numerosi eventi che nei due prossimi week-end si terranno in città.

Per le persone denunciate vige, secondo i principi della Carta Costituzionale, la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.