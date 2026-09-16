La Polizia Locale di Reggio Calabria, negli ultimi tre giorni ha deferito all’autorità giudiziaria 4 persone per reati vari.

Nonostante l’impegno preponderante per le feste mariane, i nuclei specialistici del Corpo hanno posto in essere una serie di attività che hanno consentito di individuare un abuso edilizio, un’occupazione abusiva di immobile di proprietà Erp, e di fermare, dopo una rocambolesca fuga, un automobilista sorpreso in orario notturno nei pressi di un sito particolarmente attenzionato perché spesso luogo di abbandono incontrollato di rifiuti. Le attività, che si inquadrano nel più ampio piano di controllo delle aree urbane, impattano pregnanti esigenze di tutela del diritto alla casa e del territorio.

In dettaglio due soggetti sono stati denunciati perché senza alcun titolo autorizzativo avevano occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune, un'altra persona per aver realizzato un manufatto senza alcun permesso di costruire o titolo equipollente. Un terzo soggetto infine poiché fermato alla guida del proprio veicolo da una pattuglia in servizio notturno, anziché ottemperare all’obbligo di arrestarsi, inscenava una fuga senza tuttavia riuscire a dileguarsi. A seguito di ulteriori controlli finalizzati alla tutela del decoro delle aree centrali sono state comminate ulteriori sanzioni per accattonaggio molesto e esercizio del meretricio, con 4 daspo urbani comminati ad altrettante persone.

Vertendo tutti i procedimenti nella fase di indagine preliminare, le persone denunciate sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza passata in giudicato.