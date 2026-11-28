Nella notte tra sabato e domenica scorsi era stato coinvolto in un rocambolesco incidente stradale in zona Pentimele a seguito del quale, dopo aver perso autonomamente il controllo del veicolo, e aver provocato gravi danni a ben tre auto in sosta, aveva ultimato la sua folle corsa contro un ostacolo fisso.

Protagonista un giovane 34 enne di nazionalità Moldava ma residente in città.

Le pattuglie di Polizia Locale intervenute avevano nell’immediatezza sospettato un intossicazione da alcol, ma i risultati degli esami tossicologici refertati dal G.O.M. sono andati oltre ogni aspettativa.

Tasso alcolemico di 3,62 g/l, ossia oltre sette volte i limiti di legge (alla soglia del coma etilico), e intossicazione da sostanze stupefacenti, segnatamente cocaina.

Per il conducente la prognosi è di 30 giorni s.c., ma il rischio gravi lesioni per terze persone è stato scongiurato solo dal caso e dall’ora tarda.

La Polizia Locale ha ricostruito la dinamica del sinistro. Immediati, per il giovane moldavo, il ritiro della patente di guida ed la denuncia all’autorità giudiziaria per aver causato un incidente in stato di ebbrezza e di intossicazione da sostanze psicotrope.