La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da “considerazioni razionali”, confermando l'inammissibilità del ricorso

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno di reclusione per esercizio abusivo del gioco attraverso due videoterminali, utilizzati per raccogliere Lotto e scommesse senza autorizzazione. Come riporta Agipronews, la decisione conferma quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 17 marzo 2026. La vicenda riguarda un'attività di gioco abusiva accertata a Reggio Calabria il 16 aprile 2018, attraverso due videoterminali utilizzati per raccogliere scommesse senza autorizzazione. Tra i motivi del ricorso figuravano la contestazione della “qualificazione giuridica dei fatti come delitto anziché contravvenzione" e quella relativa alla configurabilità del gioco. La Suprema Corte ha ritenuto la prima censura inammissibile e la seconda “manifestamente infondata”.

In particolare, i giudici hanno confermato la ricostruzione della Corte territoriale, secondo cui le giocate sulle corse virtuali dei cani e sul lotto erano caratterizzate dall’aleatorietà, ovvero dal caso, con un ruolo praticamente inesistente dell'abilità del giocatore. A questo si aggiungevano il rinvenimento di computer funzionanti, in grado di consentire l'esecuzione delle giocate, e di scontrini che dimostravano l'effettivo svolgimento dell'attività, “abituale e non occasionale”. Tali elementi costituivano prova dell'esistenza di "mezzi atti ad esercitare il gioco d’azzardo”, si legge nell’ordinanza della Suprema Corte.

La Cassazione ha inoltre escluso che il numero esiguo degli scontrini sequestrati e gli importi delle giocate potessero mettere in discussione il fine di lucro. Sul punto, ha ricordato che ciò può sussistere "anche quando la posta abbia un valore minimo, purché non irrilevante”, richiamando precedenti pronunce in cui era stato considerato apprezzabile anche un guadagno di 15 euro ottenuto attraverso il gioco del videopoker.

Respinta anche la richiesta di riconoscimento della causa di “non punibilità per particolare tenuità del fatto”, prevista dall'articolo 131-bis del codice penale, e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'Appello aveva infatti evidenziato la presenza di più computer predisposti per consentire l'esercizio abusivo del gioco e l'entità della somma di denaro rinvenuta, elementi ritenuti indicativi di una condotta non occasionale, ma caratterizzata da “una certa stabilità”.

Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che il loro riconoscimento “non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo”. Il mancato riconoscimento può quindi essere motivato anche dall'assenza di circostanze favorevoli, senza che il giudice sia tenuto a esaminare singolarmente tutti i parametri previsti dall'articolo 133 del codice penale.

In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da “considerazioni razionali”, confermando l'inammissibilità del ricorso.