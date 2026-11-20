L’intervento dei Carabinieri evita il rischio di un incendio boschivo: l’uomo, colto sul fatto, avrebbe dichiarato di voler ripulire un terreno non suo

Prosegue l'attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dai Carabinieri, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del patrimonio boschivo.

Nel corso di un servizio di prevenzione delle emergenze ambientali e di vigilanza del territorio, svolto nell'ambito del dispositivo 1515, i militari hanno sorpreso un uomo mentre appiccava il fuoco alla vegetazione presente su un terreno lungo la strada Santa Venere–Embrisi, in direzione Gallina, nel territorio comunale di Reggio Calabria.

L'intervento, avvenuto nella tarda mattinata del 18 novembre, ha consentito di individuare tempestivamente il rogo, che, anche a causa delle condizioni climatiche e della presenza di vento, avrebbe potuto propagarsi alla vicina vegetazione boschiva, mettendo seriamente a rischio il patrimonio forestale circostante.

I Carabinieri Forestale sono immediatamente intervenuti, interrompendo l'evoluzione della situazione di pericolo e attivandosi per le operazioni di spegnimento. Anche l'uomo, sotto la supervisione dei militari, ha collaborato alle attività, contribuendo alla completa estinzione delle fiamme.

Nel corso dei successivi accertamenti di polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe ammesso di essere stato l'autore dell'accensione del fuoco, riferendo di aver agito con l'intento di ripulire un terreno, pur non essendone proprietario. Avrebbe inoltre dichiarato di essersi successivamente disfatto dell'accendino utilizzato, gettandolo in una scarpata.

Al termine degli accertamenti, informata l'Autorità Giudiziaria competente, l'uomo è stato deferito in stato di libertà per l'ipotesi di reato di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-bis del Codice Penale.

L'episodio conferma l'importanza dei servizi di vigilanza e prevenzione ambientale, soprattutto in presenza di condizioni che possono favorire la rapida propagazione degli incendi. L'azione tempestiva dei militari ha permesso di scongiurare conseguenze potenzialmente gravi per l'ambiente e per la vegetazione boschiva della zona.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti della persona deferita, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.