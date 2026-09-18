Proseguono senza sosta le ricerche di un sub di 49 anni disperso dalla notte tra il 15 e il 16 settembre nelle acque dello Stretto di Messina. Le ricerche dell’uomo, militare della Marina militare, si sono concentrate nel mare di fronte la chiesa di Torre Faro.

Originario di Giulianova (Teramo), trascorreva questo periodo dell'anno a Messina e si appoggiava ad alcuni amici che non vedendolo arrivare hanno fatto scattare l'allarme. Le ricerche nella notte da parte di due motovedetta della Guardia costiera ancora non hanno dato esito si è anche aggiunta una vedetta della Guardia di finanza. È stato anche effettuato un sorvolo da parte di un elicottero della Guardia costiera decollato da Catania e dotato di visore ad infrarossi.

In campo anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, supportati dal nucleo navale dei vigili del fuoco di Messina. Nelle ultime ore sono arrivati anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Napoli, per garantire la continuità delle immersioni sui fondali dell'area di interesse.