Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi, sabato 4 luglio 2026, nello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina.

Secondo i dati rilevati da INGV, il sisma si è verificato alle 17.46 ed è stato localizzato in mare, tra le province di Messina e Reggio Calabria. La scossa ha avuto origine a circa 10 chilometri di profondità.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. Le autorità continuano a monitorare la situazione.