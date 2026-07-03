Una giovane stella la cui luce continua a brillare ea illuminare nei momenti di buio. Tale è stata e continuerà ad essere Benedetta Nieddu del Rio . Il suo sorriso adesso potrà essere incontrato e ricordato anche percorrendo la strada che dallo scorso dicembre porta il suo nome e che conduce a Casa di Benedetta, comunità penale per minori a Reggio Calabria.

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La fatica di crescere e il coraggio di sognare: gli adolescenti di Casa di Benedetta alla ricerca di una nuova libertà

Anna Foti
La fatica di crescere e il coraggio di sognare: gli adolescenti di Casa di Benedetta alla ricerca di una nuova libertà

Oggi, nel giorno del 14° anniversario della morte della giovane, don Luigi Cannizzo ha benedetto il murale recentemente realizzato dall'artista Arianna Delfino con la collaborazione dei giovani provenienti da tutta Italia e ospiti di Casa di Benedetta. L'iniziativa è stata promossa dalla fondazione Benedetta è la vita, in collaborazione con l'associazione Abakhi, dalla quale nasce l'impegno sul territorio a sostegno dei più fragili e poi concretizzati nella Casa . La benedizione ha seguito la Santa Messa celebrata nei locali della chiesa dell'ex complesso dei Padri Monfortani, oggi di roprietà dell'università Mediterranea e concessi per l'occasione.

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La speranza oltre il dolore, Carmela Cimino: «Nostra figlia Benedetta ha vissuto solo 15 anni e ci ha insegnato tutto»

Anna Foti
La speranza oltre il dolore, Carmela Cimino: «Nostra figlia Benedetta ha vissuto solo 15 anni e ci ha insegnato tutto»

Una forma violenta di leucemia linfoplastica ha portato via Benedetta il 3 luglio del 2012. Non aveva ancora 16 anni. In sua memoria i genitori Carmela Cimino e Costantino Nieddu del Rio hanno istituito la fondazione Benedetta è la vita, promotrice da oltre un decennio di iniziative di sostegno alla ricerca e di progetti di inclusione dei più fragili e vulnerabili sul territorio . Tra questi progetti anche quello di Casa di Benedetta, una comunità penale per minori coordinata da Alessandro Cartisano.

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A TU PER TU | Alessandro Cartisano: «Sempre più “nostra” Casa di Benedetta. Qui giovani in difficoltà progettano una nuova vita» - VIDEO

Anna Foti
A TU PER TU | Alessandro Cartisano: «Sempre più “nostra” Casa di Benedetta. Qui giovani in difficoltà progettano una nuova vita» - VIDEO

Nel murale, accanto allo splendente viso di Benedetta che sorride, le significative parole della canzone di Fiorella Mannoia "Che sia Benedetta":

«A chi trova se stesso nel proprio coraggio/ A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio / A chi lotta da sempre e sopporta il dolore / Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore/ A chi ha perso tutto e riparte da zero/ Perché niente finisce quando vivi davvero/ A chi resta da solo abbracciato al silenzio/ A chi dona l'amore che ha dentro ».

Un messaggio di coraggio, amore e resilienza che la famiglia della giovane ha voluto donare alla città e ai giovani che percorrono quella strada verso la Casa da dove saranno accompagnati in un percorso di ripartenza e ricostruzione della loro vita dopo gli errori e le difficoltà.

La fondazione Benedetta è la vita ha contribuito a riqualificare ea rendere più accogliente questa Casa che aiuta a reinserire nella società questi minori. Tra i progetti attivi quello di arte terapia che continua ad adornare gli spazi esterni e della casa con significativi murali alla cui realizzazione, guidati da docenti dell'Accademia di Belle arti e artisti, contribuiscono anche i giovani accolti della casa.

Ci sono già altri murales che negli anni sono stati realizzati a Casa di Benedetta dai ragazzi e un nuovo progetto, sempre promosso dalla fondazione Benedetta è la vita in collaborazione con l'associazione Abakhi e con la disponibilità dell'università Mediterranea, è già alle porte .

I ragazzi di Casa di Benedetta, sempre guidati dall'artista Arianna Delfino, per il prossimo si ispireranno al mare. E ci sarà spazio anche per le loro riflessioni. Questa volta sarà realizzata non alla Casa di Benedetta ma all'Università. Un'esperienza significativa in chiave culturale per i ragazzi, che così esploreranno anche nuovi ambienti del sapere, e un passo importante verso questa integrazione tra due realtà chiamate a dialogare . Casa di Benedetta , per quanto autonoma, è contigua agli spazi dell'ex complesso dei padri Monfortani adesso di proprietà della Mediterranea, che si apprestano a ospitare il primo campus universitario di Reggio Calabria.

Murale via Benedetta Nieddu Del Rio Reggio Calabria