L'operazione coordinata dai carabinieri ha colpito un gruppo ritenuto attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti tra le province di Catania e Caltanissetta, con contatti anche a Rosarno

Operazione antidroga tra la Sicilia e la Calabria. Sei persone sono state arrestate dai carabinieri dei Comandi provinciali di Catania e Reggio Calabria nell'ambito di un'indagine su un presunto traffico di sostanze stupefacenti tra le province di Catania, Caltanissetta e Reggio Calabria.

Il blitz è scattato nei comuni di Palagonia e Caltagirone, nel Catanese, e a Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, traffico illecito di droga ed estorsione.

L'operazione è il risultato di un'attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Palagonia, che avrebbe consentito di ricostruire l'esistenza di un'organizzazione dedita all'approvvigionamento e alla distribuzione di sostanze stupefacenti in diverse aree della Sicilia orientale, con collegamenti operativi anche nel territorio di Rosarno.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe gestito una rete di traffico e spaccio tra le province di Catania e Caltanissetta, avvalendosi di canali di rifornimento e contatti consolidati anche in Calabria.

L'esecuzione delle misure cautelari è stata supportata dai militari dell'Arma dei territori interessati. Gli investigatori proseguono gli accertamenti per definire ulteriormente ruoli, responsabilità e dimensioni dell'organizzazione criminale contestata.