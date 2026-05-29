Lo spettacolo racconta la storia di una giovane Ecuba sopravvissuta alla guerra, emigrata da Kiev in Italia e impegnata in un intenso confronto con la memoria, la solitudine e gli affetti perduti

Da maggio a giugno 2026 “Borghi in Scena – Carovana Teatrale” attraverserà alcuni dei borghi più suggestivi della Calabria, trasformando piazze, centri storici e spazi culturali in luoghi di incontro tra arte, comunità e territorio.

Gerace accoglierà due appuntamenti teatrali nella suggestiva cornice della Chiesa dell’Annunziatella. Sabato 30 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena “Ecuba. Il sogno”, produzione Adexo Arti Creative, di Katia Colica, con la regia di Basilio Musolino e l’interpretazione di Daniela D’Agostino, musiche di Antonio Aprile, con la partecipazione dello speaker Pasquale Zumbo. Lo spettacolo racconta la storia di una giovane Ecuba sopravvissuta alla guerra, emigrata da Kiev in Italia e impegnata in un intenso confronto con la memoria, la solitudine e gli affetti perduti.

Domenica 31 maggio, alle ore 19.30, sarà la volta di “Alfa e Omega”, produzione Officine Jonike Arti di Maria Milasi e Domenico Loddo, con la regia di Americo Melchionda. In scena Maria Milasi e Kristina Mravcova in un racconto sospeso tra realtà e immaginazione, dove due donne si incontrano in una stazione immersa in un’alba irreale, dando vita a un dialogo poetico sull’attesa, sul tempo e sull’eternità.

Accanto agli spettacoli teatrali, il programma prevede anche momenti dedicati alla formazione e alla partecipazione. Sabato 30 maggio alle ore 11.00, a Siderno, si terrà il laboratorio “Arti circensi ed equilibrismo”, a cura di Calabria dietro le Quinte con gli artisti di Giocolereggio.

Il progetto coinvolge inoltre Aiello Calabro, Bova, Gallicianò, Gioiosa Ionica, Pentedattilo, Portigliola, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Stilo, costruendo una rete culturale diffusa dedicata al teatro contemporaneo, alla creatività e alla valorizzazione dei piccoli centri attraverso il linguaggio universale delle arti performative.

“Borghi in Scena – Carovana Teatrale” è un progetto sostenuto con Fondi PAC 2014-20 Azione 6.7.1 – Anno 2025 Progetti Speciali Teatrali. Il progetto nasce da un’idea dell’associazione Adexo Arti Creative ed è realizzato grazie al partenariato tra tre compagnie teatrali calabresi: Adexo Arti Creative (capofila), Officine Jonike Arti (partner) e Calabria Dietro le Quinte APS (partner).