Relaziona Paola Radici Colace, già ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina. Il 25 aprile, alle ore 18, nella chiesa degli artisti la Santa Messa solenne e a seguire processione del Santo Patrono lungo il Corso Garibaldi e il concerto finale del coro polifonico di San Giorgio Diretto dal M° Bruno Tirotta

Nell’ambito dei festeggiamenti di San Giorgio, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 17:30, presso la sala San Giorgio della stessa chiesa promuovono la conferenza: “San Giorgio. Un santo patrono venuto dall’Oriente”. Dopo i saluti di don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio, Tempio della Vittoria, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, con il contributo di slides relaziona Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario, Direttore Scientifico e presidente della Sezione Antichistica del CIS della Calabria.

San Giorgio nacque in una famiglia cristiana di origine orientale, probabilmente in Cappadocia o in una regione dell'Oriente romano. La sua storia più famosa racconta di un soldato romano che visse nel III o IV secolo d.C. e si distinse per il suo coraggio e fede. Durante le persecuzioni contro i cristiani, Giorgio si oppose alle ingiustizie dell'impero. È considerato uno dei santi più popolari in tutto il mondo cristiano, specialmente in Mediterraneo, Inghilterra e nei paesi dell'Est. La sua immagine è spesso rappresentata mentre combatte un drago, simbolo del male e del peccato. Il 25 aprile, alle ore 18:00, nella chiesa degli artisti di Reggio Calabria, sarà celebrata la Santa Messa solenne e a seguire processione del Santo Patrono lungo il Corso Garibaldi e concerto finale del coro polifonico di San Giorgio Diretto dal M° Bruno Tirotta.