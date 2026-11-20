Ha debuttato nell’agosto 2024 nell’ambito del Balenando in Burrasca Festival e continua il suo tour. Le tematiche sono connesse al nostro tempo, ispirate dall’osservazione della realtà, dove il tragico non dimentica l’assurdo, dove l’impegno sociale si fonde con l’invenzione artistica

Ritorna a Reggio Calabria mercoledì 25 novembre alle ore 20.30, presso la sala SpazioTeatro, Obitus, uno spettacolo della Compagnia Teatrale Ucrìu.

Il monologo, tratto da “La cura provvisoria dei tratti fragili” edito da Città del Sole Edizioni, è una trasposizione drammaturgica di un racconto delle due autrici, Tiziana Bianca Calabrò ed Eleonora Scrivo, con la regia di Basilio Musolino, interpretato dall’attrice Renata Falcone, la voce fuori campo di Domenico Cucinotta e con le musiche originali di Antonio Aprile.

La storia narrata è quella di Vittoria che, dietro la facciata di una vita perfetta e patinata, nasconde dentro le mura della casa, dinamiche di violenza e manipolazione. Tutto accade velocemente in una narrazione psichedelica, dove il corpo è al servizio della scena in una performance generosa dell’attrice Renata Falcone.

“OBITUS è una sapiente unione di scrittura, regia e interpretazione, un equilibrio raro che permette allo spettatore di immergersi totalmente nella narrazione”, ha scritto la critica teatrale Paola Abenavoli.

Lo spettacolo si è avvalso della consulenza artistica del coreografo Giuseppe Muscarello, del drammaturgo Tino Caspanello e della critica teatrale Serena Spanò, grazie al contributo di DRACMA Teatro che ha offerto nel 2025 alla compagnia, due settimane di residenza presso il Teatro Comunale di Polistena.

OBITUS che ha debuttato nell’agosto 2024 nell’ambito del Balenando in Burrasca Festival, conferma il percorso artistico della Compagnia Ucrìu le cui tematiche sono connesse al nostro tempo, ispirate dall’osservazione della realtà, dove il tragico non dimentica l’assurdo, dove l’impegno sociale si fonde con l’invenzione artistica.