Dal 3 al 5 dicembre oltre trenta studiosi italiani e stranieri approfondiranno l’opera omnia e lo status filologico dell’autore nell'ambito dell'iniziativa regionale "Alvaro 70"

Dal 3 al 5 dicembre la Calabria ospiterà il convegno internazionale di studi "Alvaro rivisitato. Nuovi percorsi ecdotici", un appuntamento scientifico di alto livello pensato per rileggere l'intera produzione di Corrado Alvaro in una prospettiva europea. L'evento, che si dividerà tra San Luca e Reggio Calabria, nasce dall'esigenza di fare il punto sulla complessa e vastissima opera dello scrittore, a partire dal suo status filologico, spesso trascurato dopo la sua scomparsa.

Il programma prenderà il via a San Luca con un confronto tra alcuni noti scrittori calabresi contemporanei — tra cui Abate, Bruni, Criaco, Gangemi, Gioffré e Rabia — chiamati a raccontare il proprio rapporto con "l’ombra di Alvaro" e l'influenza esercitata dalle sue opere sulla loro scrittura. I lavori si sposteranno poi a Reggio Calabria, toccando sedi istituzionali e culturali di primo piano: il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio nel pomeriggio del 3 dicembre, l'Aula Magna del Liceo Classico "Tommaso Campanella" il 4 dicembre, fino alla giornata conclusiva del 5 dicembre presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana.

Introdotti dal presidente del Centro internazionale di studi Corrado Alvaro (CISALV), Aldo M. Morace, oltre trenta relatori provenienti dalle maggiori università italiane e da atenei stranieri — tra cui Spagna, Paesi Baschi, Francia, Austria e Canada — interverranno in presenza e in video, rinunciando a qualsiasi gettone di presenza. L'obiettivo comune è restituire ad Alvaro il posizionamento che gli spetta nella letteratura europea.

Le sessioni di studio ripercorreranno tutte le sfaccettature dell'autore: dal narratore dello sradicamento e della Grande Guerra (Vent’anni) all'impietoso analista dei totalitarismi (L’uomo è forte, anticipatore di Orwell), fino al novelliere, al poeta (Poesie grigioverdi), al giornalista da oltre duemila articoli, al diarista, al critico cinematografico e al drammaturgo della Lunga notte di Medea. L'appuntamento si inserisce in un anno particolarmente significativo per gli studi alvariani, segnato dall'istituzione del Parco Letterario e dell'Edizione Nazionale dell'Opera Omnia.

L'iniziativa è resa possibile grazie al finanziamento regionale "Alvaro 70", promosso dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e coordinato dalla Calabria Film Commission. Parallelamente al convegno, il CISALV ha curato un'intensa attività editoriale che comprende un numero speciale della rivista Critica letteraria, un volume di studi critici, la raccolta Alvariana e due pubblicazioni destinate alla diffusione gratuita nelle scuole: un'antologia degli scritti più celebri e una monografia didattica firmata da Morace, cui seguirà la stampa degli atti del convegno.