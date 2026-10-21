L'inaugurazione è prevista alle ore 17 e sarà arricchita da performance teatrale a cura di Adexo Aps

Nell'ambito della manifestazione artistica Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”, giunto alla sua XI edizione, sono inserite le iniziative a carattere teatrale e ambientale che animeranno il Castello Aragonese e vari spazi della città nei prossimi giorni.

Il programma si aprirà sabato 24 ottobre, alle ore 17.00, con un trekking urbano gratuito a cura dell'associazione “Il Giardino di Morgana”. La partenza dal Castello Aragonese darà avvio a un itinerario dedicato alla conoscenza della città di Reggio Calabria, dei suoi punti più rappresentativi e delle sue ricchezze storico-culturali.

A seguire dal 27 al 30 ottobre, le sale del Castello Aragonese ospiteranno la mostra “Eco-Teatro” – un viaggio tra arte, teatro, sostenibilità e nuove tecnologie, realizzato in collaborazione con Adexo APS e il Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria.

L'iniziativa propone l'esposizione di opere e scenografie teatrali realizzate dagli studenti del Liceo artistico, con materiali di recupero e di riciclo ed ispirate a rappresentazioni teatrali classiche e contemporanee.