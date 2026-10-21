Il 19 ottobre, alle ore 11, si è tenuta presso il Convento dei Domenicani di San Giorgio Morgeto la conferenza stampa di presentazione della V Edizione dell’evento “Arte al femminile - Radici Future: Tessere Diritti, Disegnare Libertà”, promosso dall’Associazione Arte che Parla Aps.

La conferenza si è aperta con i saluti della dott.ssa Amalia Papasidero, socia dell’associazione, rivolti alle scuole intervenute con una delegazione, ai giornalisti e alle autorità presenti. È poi intervenuto l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Giorgio Morgeto, dott.ssa Tina Gullone, in rappresentanza del Sindaco, che ha evidenziato la forte sinergia instaurata con l’associazione e la grande rilevanza formativa del progetto per i giovani del territorio.

Nel corso dell’incontro, la dott.ssa Papasidero ha introdotto Maria Versace dell'Atelier d'Alta Moda “Mama Louise” – partner d’eccezione dell’iniziativa che metterà a disposizione uno dei premi speciali per la sezione pittura – la quale ha presentato l’ospite d’onore della giornata, il Maestro Giuseppe Fata. Quest’ultimo si è raccontato ai ragazzi ripercorrendo quelle che sono state le tappe della sua crescita professionale e artistica, incentivandoli a inseguire i propri sogni.

Il Maestro terrà la Masterclass di Alta Moda e Oreficeria d’Arte Sacra, che sarà rivolta agli studenti degli istituti superiori a indirizzo moda e oreficeria (IIS “Pizi” di Palmi, Polo Liceale / Liceo Artistico “M. Guerrisi” di Cittanova, ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria e ITIS “M. M. Milano” di Polistena – con l’indirizzo Sistema Moda, l’indirizzo Oreficeria, l’indirizzo Grafica & Comunicazione e il Dipartimento Sostegno “Challenged People”) e che si svolgerà nelle principali chiese del Comune di San Giorgio Morgeto, grazie al sostegno del parroco don Antonello Sorrentino.

A seguire è intervenuta la presidente dell'Associazione Arte che Parla Aps, Simona Mileto, tracciando un bilancio delle edizioni precedenti e anticipando le principali attività dell’evento.

La dott.ssa Papasidero ha quindi illustrato il calendario dei laboratori in programma:

* "Pelle viva", a cura della progettista di moda Antonella Squillace, che ha spiegato quelle che saranno le fasi in cui si suddividerà il laboratorio;

* "Seconda pelle", condotto dall’artista e arteterapeuta Marilena Cucunato;

* "Le basi dell’intreccio", laboratorio di macramè e intrecci decorativi a cura di Simona Mileto.

In chiusura sono stati presentati i due concorsi ufficiali dell’evento (uno di pittura e uno di grafica, quest’ultimo riservato agli studenti degli istituti superiori della sezione grafica). Un ringraziamento particolare è stato rivolto allo studio fotografico Aleria, alla make-up artist Patrizia Papalia, e a tutti i presenti, alle delegazioni scolastiche e alle autorità intervenute, rinnovando l’appuntamento per i prossimi laboratori in programma e per l’evento conclusivo del 6 marzo 2027.