«Ricevere questo premio nella mia terra è un’emozione profonda. Lo dedico questo riconoscimento a due mamme: alla mia, quella biologica, e alla Calabria, una terra che soffre ma non si arrende»

Tra i riconoscimenti assegnati nell’ambito del Premio Cultura Cinematografica Città di Polistena, c’è anche quello a Marco De Leo, versatile artista sidernese, insignito del premio per l’intensa e qualificata attività quale attore sensibile e di talento.

«Ricevere questo premio nella mia terra è un’emozione profonda. Dedico questo riconoscimento a due mamme: alla mia, quella biologica, e alla Calabria, una terra che soffre ma non si arrende. E sono onorato di averlo ricevuto dalle mani dell’imprenditore sidernese Antonio Biancospino, per cui nutro profonda stima. Ringrazio di cuore il direttore artistico, Piero Cullari, attento e sensibile, e tutto lo staff con cui opera – dichiara Marco De Leo – Eventi come questo dimostrano che insieme si può davvero costruire qualcosa di importante. La cultura vince sempre».

Un riconoscimento che celebra non solo il percorso artistico di De Leo, ma anche il suo legame con la Calabria, spesso al centro delle storie raccontate nei progetti a cui ha preso parte. Marco De Leo ha lavorato in produzioni di rilievo nazionale e internazionale: da “Anime Nere” di Francesco Munzi, tratto dall’omonimo romanzo di Gioacchino Criaco, racconto potente e autentico del territorio, alla serie “Il Miracolo”, ideata da Niccolò Ammaniti. Il suo percorso lo ha portato anche in produzioni come “American Night” di Alessio Della Valle e “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott, oltre alla serie “Trust”, diretta da Danny Boyle ed Emanuele Crialese. Particolarmente significativo il suo contributo in opere legate alla sua terra, come “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti e “Una femmina” di Francesco Costabile. In uscita, “The Dog Stars”, nuovo film di Ridley Scott.