Presentazione delle novità 2027, della Masterclass d’Arte Sacra con Giuseppe Fata e lancio dei concorsi artistici contro la violenza di genere.

L’Associazione Arte che parla Aps annuncia la quinta edizione del progetto "Arte al Femminile – Radici Future: Tessere Diritti, Disegnare Libertà". L'iniziativa verrà presentata ufficialmente agli organi di informazione lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 11:00, nella cornice del Convento dei Domenicani a San Giorgio Morgeto.

Nel corso dell'incontro verranno illustrati i dettagli programmatici e le novità dell'edizione 2027, a partire dalla rete di collaborazione attivata con gli Istituti Scolastici della Regione per i percorsi Fsl.

Tra i momenti centrali in programma figura la Masterclass d’Arte Sacra tenuta dal Maestro Giuseppe Fata.

Contestualmente, verranno lanciati i bandi dei due concorsi artistici previsti dal progetto: il Concorso di Grafica, riservato alle scuole e incentrato sullo slogan guida per il contrasto alla violenza di genere, e il Concorso di Pittura, aperto a studenti, artisti e maestri d'arte.