

Dal 25 al 28 settembre 2026 torna Bria Fest – l’appuntamento ideato e promosso dall’associazione Bria – Byzantine Route in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, per valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale bizantino e il legame che lo unisce ai territori e alle comunità.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Bria Fest propone anche quest’anno un programma diffuso di visite guidate, eventi culturali e attività speciali, coinvolgendo numerosi luoghi dell’Itinerario Culturale Byzantine Route in Italia e all’estero.

Per quattro giornate, il pubblico potrà scoprire e vivere siti, monumenti e testimonianze della cultura bizantina attraverso esperienze pensate per favorire una fruizione partecipata del patrimonio e rafforzare il rapporto tra i luoghi della cultura e le comunità che li custodiscono.

Il Festival è organizzato da: Bria – Byzantine Route International Association, laboratorio ECHE Lab – Università Mediterranea di Reggio Calabria e cooperativa di comunità Boncicrisci, con un ampio e qualificato partenariato nazionale e internazionale, comprendente Università, Comuni, Soprintendenze, Club Rotary, Associazioni.

Le oltre 20 tappe dell’edizione 2026 del Bria Fest toccano ben cinque Paesi europei (Spagna, Italia, Albania, Grecia e Turchia). In Italia sono coinvolte tre Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia, mentre in Calabria i Comuni interessati sono Bagnara Calabra, Bova Marina, Brancaleone, Gerace, Melicuccà, Mammola, Palmi, Reggio Calabria, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Seminara, Squillace, Staiti e Tropea.

L’Itinerario Culturale Byzantine Route nasce dalla convinzione che la valorizzazione del patrimonio non possa prescindere dal coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni locali. Accanto ai beni e ai luoghi culturali, diventano così protagonisti associazioni, imprenditori, enti pubblici, studiosi e tutti gli operatori impegnati nella costruzione di un sistema territoriale condiviso.

In questo percorso, Bria Fest rappresenta il momento in cui il patrimonio esce dai luoghi della conservazione e diventa esperienza, partecipazione e occasione di incontro.

La manifestazione si inserisce nel calendario delle Giornate Europee del Patrimonio, offrendo

l’opportunità di vivere contemporaneamente i diversi siti che compongono l’Itinerario Culturale e di raccontare, attraverso di essi, la ricchezza e la varietà del paesaggio culturale bizantino.

Bria Fest 2026 è un invito a conoscere, attraversare e condividere un patrimonio che appartiene alla storia dei territori e che può diventare anche una risorsa per il loro futuro.