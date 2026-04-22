«Un’autentica serata-evento, capace di coniugare arte, fede e solidarietà in un’unica, potente esperienza collettiva.

Il Teatro Comunale “F. Cilea”, completamente esaurito in ogni ordine di posto, ha accolto “Christus Vincit IV – Un concerto per la vita” – si legge nella nota stampa -un risultato di grande rilievo che testimonia, ancora una volta, la straordinaria capacità del progetto di mobilitare un’intera comunità attorno a un obiettivo di bene comune.

La serata ha offerto uno spettacolo di altissimo livello artistico.

Travolgente la performance internazionale di Sherrita Duran, che ha conquistato il pubblico con una presenza scenica intensa e una vocalità di grande impatto.

Applauditissima Emma Baggetta, giovane talento capace di emozionare con sensibilità e raffinatezza interpretativa.

Momento di particolare intensità è stata la rappresentazione dell’oratorio dedicato a Carlo Acutis, che ha saputo fondere musica, parola e spiritualità in un’esperienza profondamente suggestiva, capace di toccare le corde più intime degli spettatori.

Ma il cuore di “Christus Vincit” resta la solidarietà.

L’edizione 2026 ha permesso di raccogliere 14mila euro, destinati all’Associazione Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo, per la realizzazione di un laboratorio a supporto dei bambini con disturbo dello spettro autistico.

“Il sold out è un risultato significativo, ma non è il punto di arrivo. Il vero traguardo è aver costruito, ancora una volta, una comunità viva, capace di riconoscersi in un progetto di bene, di partecipare e di condividere un obiettivo più grande di ciascuno di noi. ‘Christus Vincit’ non è soltanto un concerto: è un’esperienza che unisce, che educa alla solidarietà e che trasforma la musica in un gesto concreto di amore verso gli altri. Vedere il Teatro Cilea completamente pieno significa avere la certezza che questo messaggio è arrivato al cuore delle persone. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce la responsabilità di continuare, con ancora più forza, su questa strada, ha dichiarato il Direttore Artistico Antonino Ripepi.

Sulla stessa linea le parole della presidente del Chorus Christi:

“Questo risultato è frutto di un lavoro corale, costruito con dedizione, spirito di servizio e grande senso di responsabilità. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito, perché insieme abbiamo dimostrato che è possibile trasformare un evento artistico in un gesto concreto di aiuto e speranza”, ha affermato la Presidente Antonella Cuzzola.

Determinante il contributo dei cori partecipanti provenienti da tutta la Calabria, dell’orchestra, degli artisti ospiti e di tutti i sostenitori che hanno creduto nel progetto, rendendo possibile una serata che resterà impressa nella memoria della città.

“Christus Vincit” si conferma così una delle realtà più significative del panorama culturale e solidale del territorio, capace di unire eccellenza artistica e impegno sociale in un’unica, grande visione condivisa».