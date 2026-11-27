Il 30 novembre al Polo Culturale Mattia Preti del Consiglio regionale e il 1° dicembre all’Accademia di Belle Arti la presentazione del volume scritto da Giusy Staropoli Calafati, edito da Laruffa Editore e realizzato con docenti e allievi dell’Accademia reggina. Due grandi opere, Gente in Aspromonte e La lunga notte di Medea, diventano racconto per immagini

Per la prima volta Corrado Alvaro diventa fumetto. E lo fa attraverso due delle sue opere più rappresentative: Gente in Aspromonte e La lunga notte di Medea. Due scritture, due universi narrativi, due modi diversi di interrogare l'uomo e il suo destino, che oggi trovano un nuovo linguaggio per raggiungere soprattutto le giovani generazioni.

Nasce da questa intuizione il volume “Alvaro 70”, scritto dalla scrittrice Giusy Staropoli Calafati, pubblicato da Laruffa Editore e realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nell'ambito delle celebrazioni promosse dalla Regione Calabria per il settantesimo anniversario della scomparsa di Corrado Alvaro (1956-2026).

Un progetto inedito nel panorama della valorizzazione dell'opera alvariana, che mette in dialogo letteratura e arti visive, parola e immagine, coinvolgendo direttamente docenti e allievi dell'Accademia reggina in un lavoro di interpretazione e restituzione artistica di uno dei più importanti scrittori del Novecento italiano.

La scelta delle due opere non è casuale. Da una parte Gente in Aspromonte, con la sua terra, le sue radici, la sua umanità e quella Calabria che Alvaro ha saputo raccontare senza mai separarla dalla condizione universale dell'uomo. Dall'altra La lunga notte di Medea, dove il grande scrittore si confronta con il mito, lo attraversa e lo restituisce al presente, facendo della figura mitologica una creatura profondamente umana, capace di parlare ancora al nostro tempo.

«Non è stata una scelta semplice – spiega l'autrice Giusy Staropoli Calafati – ma credo che queste due opere riescano a restituire bene la grandezza e la complessità di Corrado Alvaro. In Gente in Aspromonte c'è l'uomo legato alla sua terra, alla sua storia, alla sua appartenenza; nella Lunga notte di Medea c'è invece l'uomo che si misura con il mito, lo riattraversa e lo rende contemporaneo. Sono due dimensioni diverse, ma profondamente legate, che raccontano la sua statura di scrittore».

E aggiunge: «Abbiamo scelto un linguaggio nuovo, quello del fumetto, perché crediamo che oggi sia necessario trovare strade capaci di avvicinare direttamente i giovani alla letteratura. Non per semplificare Alvaro, né per sostituire la sua scrittura con le immagini, ma per accompagnare i ragazzi verso la scoperta della sua opera. Il fumetto non deve distrarre dal libro: deve condurre al libro. Per troppo tempo Alvaro è rimasto lontano da una parte delle nuove generazioni. Oggi vogliamo restituire loro la possibilità di incontrarlo, di scoprirlo e di riconoscerne la grandezza. Perché Corrado Alvaro non è soltanto lo scrittore di San Luca: è un uomo mediterraneo, uno scrittore europeo, una voce che continua a parlare all'umanità».

Il volume è il risultato di un lavoro condiviso tra l'autrice, l'editore e l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dove la sensibilità artistica di docenti e studenti ha incontrato la forza narrativa delle pagine alvariane. Un'esperienza nella quale la formazione si è fatta produzione culturale e i giovani sono diventati parte attiva di un progetto dedicato a un grande autore del loro territorio.

Il volume sarà presentato a Reggio Calabria in due giornate, con altrettanti momenti di incontro istituzionale e accademico.

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2026 – ORE 16:30

Polo Culturale Mattia Preti – Consiglio regionale della Calabria, Reggio Calabria

Il primo appuntamento si svolgerà nella sede del Consiglio regionale della Calabria. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di:

Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio regionale della Calabria;

Eulalia Micheli, Assessore all'Istruzione della Regione Calabria;

Giuseppe Stracuzza, Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;

Piero Sacchetti, Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria;

Anton Giulio Grande, Presidente Film Commission Calabria;

Franco Arcidiaco, Presidente della Fondazione Corrado Alvaro;

Aldo Maria Morace, Presidente del Centro Internazionale Studi Corrado Alvaro;

Roberto Laruffa, Editore.

Seguirà l'intervento dell'autrice Giusy Staropoli Calafati, insieme ai protagonisti del progetto artistico dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria: i docenti Marco Lucisano, Chiara Macor, Barbara La Torraca e Luca Scornaienchi, e gli allievi Antonio Condemi, Giovanna D'Angelo, Aurora De Francesco, Demetrio Gozzi, Giovanni Panebianco e Daniele Andrea Panzera.

MARTEDÌ 1° DICEMBRE 2026 – ORE 10:30

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

La seconda giornata si svolgerà direttamente negli spazi dell'Accademia, con un incontro rivolto agli studenti e alla città. Un'occasione per raccontare dall'interno il percorso creativo e didattico che ha portato alla realizzazione del volume.

Dopo i saluti di Giuseppe Stracuzza, Presidente dell'Accademia, Piero Sacchetti, Direttore dell'Accademia, Eulalia Micheli, Assessore all'Istruzione della Regione Calabria, e dell'editore Roberto Laruffa, interverrà l'autrice Giusy Staropoli Calafati.

Le conclusioni saranno affidate al gruppo di lavoro dell'Accademia che ha curato l'apparato visivo del volume: i docenti Marco Lucisano, Barbara La Torraca, Chiara Macor e Luca Scornaienchi, insieme agli allievi Antonio Condemi, Giovanna D'Angelo, Aurora De Francesco, Demetrio Gozzi, Giovanni Panebianco e Daniele Andrea Panzera.

Due appuntamenti che vanno oltre la presentazione editoriale e che chiamano Reggio Calabria a partecipare a un'esperienza culturale nuova, nella quale un grande autore del Novecento incontra i linguaggi del presente.

Perché la memoria di uno scrittore non può restare ferma sulle pagine della storia. Deve trovare nuove forme per raggiungere chi ancora non lo conosce. E se il futuro della letteratura passa anche dalla capacità di parlare ai giovani, allora portare Corrado Alvaro nel mondo del fumetto significa aprire una nuova strada per tornare alla sua opera.

A settant'anni dalla sua scomparsa, Alvaro non torna soltanto per essere ricordato. Torna per essere letto, visto, scoperto. E soprattutto, per essere ancora raccontato.