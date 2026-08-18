Tra astronomia, storia e natura, questa sera l’iniziativa promossa dal Comune di in sinergia con il Planetario Metropolitano Pythagoras di Reggio Calabria e l'Ente Parchi Marini della Calabria
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Nella suggestiva cornice del piazzale antistante il Castello di Palizzi, questa sera, martedì 18 agosto, alle ore 21, si terrà l'evento culturale "Viaggiatori nello spazio e nel tempo: da Edward Lear al James Webb Telescope". Promossa dal Comune di Palizzi in sinergia con il Planetario Metropolitano "Pythagoras" di Reggio Calabria e l'Ente Parchi Marini della Calabria, la serata sarà interamente dedicata al fascino dell'esplorazione cosmica e alla valorizzazione della memoria storica del territorio.
L'incontro proporrà un suggestivo parallelismo tra lo sguardo terrestre del passato e le più recenti ed entusiasmanti scoperte sull'universo profondo.
Angela Misiano, responsabile Scientifico del Planetario Metropolitano Reggino, traccerà la mappa della volta celeste che il celebre viaggiatore e artista paesaggista inglese avrebbe potuto osservare nell'agosto del 1843, durante il suo storico itinerario a piedi nell'Area Grecanica tra Bova, Palizzi e Staiti.
Andrea Labate (Università di Bologna) guiderà il pubblico lungo la rotta del James Webb Space Telescope, illustrando i dettagli straordinari ei segreti dell'universo infinito svelati dalle sue recenti immagini.
A completamento dell'incontro, Agatino Rifatto (astronomo presso l'Inaf - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli) e lo staff del Planetario Pitagora metteranno a disposizione la propria strumentazione telescopica per accompagnare i presenti in un'osservazione diretta e guidata del cielo notturno.
Un'occasione imperdibile per riscoprire il paesaggio e l'identità della Calabria grecanica, unendo la poesia del viaggio storico-letterario alla meraviglia della moderna ricerca astronomica.