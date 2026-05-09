Per il ciclo «Appuntamento con la grande Bellezza» – Arte, letteratura, storia, a Palazzo Alvaro – Biblioteca Gilda Trisolini, Mercoledì 13 maggio ore 17.15, l’Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale ETS presenta: «Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi per Reggio e la Calabria. Scoperte archeologiche e istituzione del Museo Archeologico Nazionale».

Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi, un incontro felice e produttivo di due uomini innamorati della Calabria. Zanotti, aristocratico piemontese testimone di una amorevole calabresità; Orsi, trentino di Rovereto, archeologo per professione e rigore intellettuale.

L’iniziativa fu di Orsi che, conoscendo l’operato di Zanotti in Calabria, propose: «Egregio Signore, sarei lietissimo di scambiare con Lei quattro ciarle sui monumenti della Calabria…».

Fondarono così la «Società Magna Grecia» per la promozione di studi e scavi archeologici nell’Italia meridionale. Salvatore Settis scrisse: «Nel Sud d’Italia, la ricerca archeologica è al meglio simboleggiata dai nomi di Umberto Zanotti Bianco e Paolo Orsi».

Saluti istituzionali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Saluti:

Salvatore Timpano

Presidente A.I.Par.C. Nazionale

Francesca Crea

Vicepresidente Archeoclub d’Italia – Area integrata dello Stretto

Giuseppe Caridi

Presidente Deputazione di Storia Patria per la Calabria

Giuseppe Bova

Presidente Circolo Culturale Rhegium Julii

Renato Laganà

Presidente Associazione Amici del Museo

Rossella Agostino

Direttore Dipartimento Archeologia A.I.Par.C. Nazionale

Relaziona:

Alfredo Focà, docente di Storia della Medicina,

Responsabile del Parco Storico-Culturale U. Zanotti Bianco di A.I.Par.C. Nazionale.

Interazione con il pubblico.

Conclusioni e saluti:

Salvatore Timpano

Presidente Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale.