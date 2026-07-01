Le offerte raccolte durante la serata saranno destinate alla realizzazione di un consultorio e di un centro di ascolto

La danza si trasforma in un messaggio di speranza, solidarietà e riflessione. Martedì 7 luglio 2026, alle ore 20.15, il Teatro di Catona ospiterà “Danzare la Vita”, uno spettacolo che vedrà protagoniste dieci scuole di danza del territorio, unite da un obiettivo comune: celebrare e promuovere il valore della vita attraverso il linguaggio universale del movimento.

L'evento, presentato da Gianluca Scopelliti, nasce dalla collaborazione tra l'ASD Sacri Cuori Catona APS ETS, l'Associazione Culturale AGAVEe la Parrocchia di San Dionigi, coinvolgendo alcune delle realtà della danza calabrese in una serata all'insegna dell'arte, dell'impegno sociale e della condivisione.

Sul palco si alterneranno esibizioni di diversi stili e linguaggi coreutici, accomunati da un unico filo conduttore: raccontare, attraverso la danza, la bellezza, la fragilità e la preziosità della vita. Ogni performance sarà un invito a fermarsi, riflettere e riscoprire il valore delle relazioni, della solidarietà e dell'ascolto.

L'iniziativa ha inoltre una significativa finalità benefica: le offerte raccolte durante la serata saranno destinate alla realizzazione di un consultorio e di un centro di ascolto, un progetto concreto a sostegno delle persone e delle famiglie del territorio.

«La danza è emozione, incontro e linguaggio universale – spiegano gli organizzatori –. Con questo spettacolo vogliamo unire arte e solidarietà, offrendo al pubblico un'occasione per riflettere sul valore della vita e per contribuire, attraverso un gesto di generosità, alla nascita di un importante servizio per la comunità».

“Danzare la Vita” si preannuncia come un appuntamento di grande intensità artistica ed emotiva, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio fatto di musica, movimento e messaggi di speranza.