Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, mercoledì 16 Settembre 2026, alle ore 21, presso il Chiostro San Giorgio della stessa chiesa, nell’ambito del ciclo “Personificazione donna”, promuovono il secondo incontro “Donne protagoniste della Rivoluzione Partenopea del 1799: una Rivoluzione al Femminile”.

Introducono la manifestazione: don Antonio Cannizzaro, sacerdote di San Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria; Giuseppe Caridi, scrittore, già Ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messina, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria; Loreley Rosita Borruto, Presidente del Cis della Calabria. Relazione e intervento centrale del professore Alfredo Focà, già Ordinario di Microbiologia presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catanzaro e componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria.

L’intervento del professore Focà, arricchito dalla proiezione di slide, approfondirà il ruolo fondamentale e spesso poco riconosciuto delle donne nella Repubblica Napoletana del 1799. La Repubblica Napoletana del 1799 ha rappresentato uno dei momenti più alti, significativi e tragici dell'Illuminismo italiano. Per la prima volta nella storia della penisola, numerose donne abbandonarono i tradizionali ruoli domestici per farsi attive promotrici, ideatrici e persino martiri degli ideali di libertà e democrazia.