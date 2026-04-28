Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 11:30, presso il palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria sarà inaugurata la mostra “Cieli dell’arte”.

Curata da Arnaldo Colasanti, con la collaborazione di Matteo Di Stefano, l’esposizione propone un dialogo tra alcuni protagonisti assoluti dell’arte del Novecento – tra cui Burri, De Kooning, Picasso e Toti Scialoja – e una selezione di artisti contemporanei italiani.



Il progetto espositivo, promosso dalla Città Metropolitana, è realizzato con il contributo del Centro Europeo Turismo e Cultura, della Fondazione Toti Scialoja e della Galleria La Nuova Pesa, e si configura come un percorso che mette al centro il tema della libertà espressiva e della forza immaginativa dell’arte.

La mostra sarà visitabile dal 30 aprile al 29 giugno 2026.