La magia della grande tradizione bandistica è tornata a risuonare nel cuore di Scilla, regalando alla comunità e ai numerosissimi visitatori una serata di straordinaria intensità emotiva. Giovedì 27 agosto scorso, il borgo marinaro si è stretto attorno alle note del celebre Complesso Bandistico "Clemente Scarano" Città di Scilla, in un appuntamento che ha saputo fondere l’amore per il territorio con la valorizzazione del patrimonio musicale classico e popolare.

L’evento, organizzato con cura e dedizione dall’APS Chianalea - Scilla, ha goduto della cornice d’eccezione offerta dal borgo, confermando ancora una volta il ruolo centrale delle associazioni di promozione sociale nella tutela e nella rivitalizzazione culturale dei luoghi identitari della Calabria. Grazie all'impegno dell’APS Chianalea, l'appuntamento musicale si è inserito in un calendario di eventi volto a esaltare la bellezza del borgo attraverso iniziative di spessore, capaci di coniugare la memoria storica con la partecipazione collettiva.

Il Complesso Bandistico "Clemente Scarano", custode di una prestigiosa tradizione musicale radicata nel tessuto cittadino, ha guidato il pubblico in un viaggio sonoro raffinato sotto la guida esperta e appassionata del Maestro Domenico Tedesco. Con la sua direzione sensibile e rigorosa, il Maestro Tedesco ha saputo valorizzare al meglio le doti artistiche dei musicisti, plasmando un repertorio capace di spaziare tra classici sinfonici, marce brillanti e melodie che evocano i sentimenti più autentici della cultura musicale nazionale. Ogni brano ha dialogato con l'atmosfera unica del contesto, trasformando le esecuzioni in un momento di alta condivisione culturale e di profonda emozione collettiva.

Uno dei momenti più intensi e simbolici della serata si è vissuto con il toccante scambio istituzionale e umano: il presidente dell'APS Chianalea, Mimmo Bova, ha consegnato un fascio di fiori alla presidente della Banda, Francesca Scarano. Un gesto semplice ma denso di significato, che ha suggellato la profonda sintonia e la collaborazione sinergica tra le due realtà, celebrando al contempo la memoria storica e il legame indissolubile che il complesso musicale intriga con la comunità di Scilla.

La serata ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, testimoniando quanto la cittadinanza e i turisti siano legati a queste forme d'arte capaci di unire le generazioni. L'APS Chianalea - Scilla, insieme al Complesso Bandistico "Clemente Scarano" Città di Scilla sotto la guida della presidente Francesca Scarano, del capo banda Rocco Delorenzo, alla maestria del Maestro Domenico Tedesco e alla dedizione di tutti i componenti della banda, si conferma motore propulsore di vitalità culturale, dimostrando come la sinergia tra associazionismo, musica e valorizzazione dei borghi rappresenti una formula vincente per lo sviluppo e la salvaguardia dell’identità locale.