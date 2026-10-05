Nell’ambito del ciclo di incontri: Viaggi nel Mondo, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con la collaborazione della Biblioteca “P. De Nava” di Reggio Calabria e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nella stessa Biblioteca, alle ore 16:45 di martedì 6 Ottobre 2026, promuove l’incontro “In viaggio a Giverny, a casa di Claude Monet”.

Introducono la manifestazione Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, con il contributo di video proiezione relaziona Giuseppe Ferreri, già Ordinario di Oftalmologia dell’Università di Messina, componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria. Attraverso il reportage artistico - storico del Prof. Giuseppe Ferreri si può cogliere la bellezza affascinante dell’universo artistico del famoso pittore impressionista Claude Monet (Rue Lafitte, Parigi 4 novembre 1840 – Giverny, 5 dicembre 1926). Giverny è un piccolo villaggio nella regione della Normandia in Francia, ed è celebre per la casa di Monet, nei suoi interni sono conservati oggetti e arredi dell’epoca. Il giardino, con il ponticello di ardesia e il suo stagno con le ninfee, ha ispirato molte opere del grande pittore francese.