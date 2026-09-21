Nella Sala conferenze della Biblioteca «P. De Nava» di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) e la Biblioteca, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, martedì 22 settembre 2026, alle ore 17:00, promuovono la conferenza «I non amati: la ferita che condanna ad amare chi non sa amare».

L’incontro si aprirà con i saluti di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca «P. De Nava», e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Con il contributo di videoproiezione relazionerà Rocco Antonio Zoccali, già ordinario di Psichiatria dell’Università di Messina, Presidente Nazionale della Società di Psichiatria adolescenziale, Componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria.

La condizione di chi, da bambino, non ha ricevuto un amore autentico, sicuro e incondizionato dai propri genitori, sviluppando una ferita emotiva profonda che segna tutta la vita adulta. Questa ferita originaria spinge la persona adulta a cercare inconsciamente partner freddi, sfuggenti o incapaci di amare. Questo accade perché il cervello cerca una «riparazione»: si è convinti che, conquistando l'affetto di una persona difficile o rifiutante, si potrà finalmente guarire il dolore del passato e sentirsi degni d'amore.