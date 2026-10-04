La Galleria d'Arte Dedalo ha dato il via alla mostra-concorso d'Arte “Anime Nuove”, giunta alla 5ª edizione. Quest'anno Dedalo ei suoi partner, Car Design Sport, Associazione Quadrifoglio e Lions Club Reggio Calabria Host, hanno sfidato gli artisti su “Il Tempo del Grappolo”, una ricerca artistica sul momento più gioioso dell'anno agricolo: la vendemmia.

Numerosi gli artisti partecipanti giunti da tutta Italia : Cristina Arnese, Franchina Avenoso, Demetrio Vincenzo Barreca, Giuseppe Bonaccorso, Domenica Condello, Giuseppe Fortugno, Giulia Giordano, Fabrizia Ghione, Giuseppe Iaria, Marzia Loiacono, Tiziana Marra, Alessandra Meduri, Elena Cristina Melinte, Maria Modafferi, Ugo Morabito, Lidia Neri, Francesca Perina, Grazia Porcino, Maria Raffa, Fulvia Francesca Rocca, Manuela Taibi, Maria Felice Vadalà.

La curatrice Silvana Marrapodi ha portato in mostra anche i ragazzi dei laboratori creativi della galleria, con il pieno sostegno del Direttore Artistico Natale Corsaro.

L'inaugurazione è stata accompagnata da una degustazione de I Vini del Santagata, sapientemente coordinata da Domenico Suraci.

La giuria tecnica, capitanata dalla prof.ssa Francesca La Corte, in tale occasione ha consegnato il premio d'onore a Domenica Condello e Giulia Giordano per il costante impegno profuso nel seguire i laboratori e per le opere da loro realizzate in mostra ad “Anime Nuove: Il Tempo del Grappolo”.