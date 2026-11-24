È stata una chiusura all’insegna del ritmo, dell’energia e della contaminazione musicale quella di Zefiro in Jazz. Domenica 22 novembre, il Palazzo della Cultura di Locri ha accolto Ana Carla Maza, protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna con ALAMAR, il progetto che racchiude le radici cubane dell’artista e la sua personale visione della musica contemporanea.

Sul palco, la violoncellista, cantante e compositrice cubana è stata affiancata da Manu Contrera al pianoforte e alle tastiere e Jay Kalo alla batteria e alle percussioni. Un trio capace di costruire un dialogo musicale travolgente, nel quale il violoncello e la voce di Ana Carla Maza hanno guidato il pubblico attraverso sonorità e suggestioni dell’America Latina, tra jazz, tradizione e sperimentazione.

Con ALAMAR, il suo nuovo album pubblicato nel 2026, l’artista rilegge la tradizione musicale cubana aprendola a un universo di contaminazioni. Bolero, son cubano, guajira, bachata, tango, merengue, cumbia, afrobeat, bossa nova, salsa, funk e danzón si incontrano in un linguaggio musicale personale, ricco di ritmo e sfumature.

Nata all’Avana nel 1995 in una famiglia di musicisti, figlia di madre cubana e padre cileno, Ana Carla Maza ha trasformato le proprie radici culturali in un’identità artistica riconoscibile. Dopo gli studi musicali e il perfezionamento a Parigi, ha costruito un percorso internazionale che conta oltre 400 concerti in 25 Paesi, con esibizioni in importanti festival e location, tra cui Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival, Blue Note Milano, Jazz à la Villette e Wiener Konzerthaus.

Il momento più coinvolgente è arrivato durante il bis, quando l’artista ha invitato alcuni spettatori a raggiungerla sul palco. Un gesto spontaneo che ha abbattuto la distanza tra musicisti e platea, trasformando il finale in una festa condivisa, tra sorrisi, musica ed emozione.

Con questo appuntamento si chiude il percorso di Zefiro in Jazz, che nelle precedenti serate aveva ospitato Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello con l’omaggio a Pino Daniele Il cielo è pieno di stelle e Petra Magoni e Finaz con Equilibrismi.

Tre appuntamenti diversi per linguaggi e sensibilità, accomunati dalla qualità delle proposte e dalla capacità della musica dal vivo di creare occasioni di incontro.

Il concerto di Ana Carla Maza ha consegnato alla rassegna un finale di grande vitalità, nel segno della musica come ponte tra culture, tradizioni e generazioni.

La rassegna è promossa dall’Associazione Zefiro, in collaborazione con l’Accademia Senocrito di Locri, finanziata dalla Regione Calabria sull’avviso pubblico Sostegno e promozione turistica e culturale POC 2014/2020 Azione 6.8.3, con il patrocinio del Comune di Locri.