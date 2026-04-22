«“Nchianu a Gozza” è molto più di una canzone: è un viaggio emotivo e identitario che affonda le sue radici in Gozza, il luogo natale dell’artista. Un posto che oggi porta i segni dello spopolamento, simbolo di una realtà diffusa in molte aree del Sud Italia, e in particolare della Calabria. Attraverso parole e suoni evocativi,

Cavallaro restituisce voce e memoria a questi luoghi sospesi nel tempo, dove le storie, le tradizioni e gli affetti rischiano di svanire.



Il brano – si legge nella nota stampa - si muove tra nostalgia e appartenenza, raccontando il legame profondo con la propria terra d’origine e il dolore silenzioso dell’abbandono. “Nchianu a Gozza” diventa così un canto universale, capace di toccare chiunque abbia vissuto l’esperienza della distanza dalle proprie radici.



Con questo nuovo lavoro, Mimmo Cavallaro conferma la sua capacità di trasformare la musica in uno strumento di narrazione autentica, mantenendo viva la cultura e l’identità calabrese attraverso sonorità contemporanee e profondamente evocative.



Il nuovo intenso brano di Mimmo Cavallaro, artista profondamente legato alle radici della sua terra, dal 1° maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali»